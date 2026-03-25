Среда, 25 март 2026
Состојбата во иранската нуклеарна централа Бушер се влошува по нападите, радијациски облак би можел да стигне и до Малезија

25.03.2026

AI Generated

Руската државна корпорација „Росатом“ извести за се понапнатата ситуација во нуклеарната централа Бушер во Иран.

Според компанијата, ситуацијата продолжува да се развива во негативна насока по вторничниот напад врз централата.

Во овој поглед, третата фаза од евакуацијата на персоналот веќе е почната“, соопштија од „ Росатом“.

Од компанијата дадоа нимација за приближна проценка на радиоактивната контаминација во случај на уривање на нуклеарната централа, поади оштетувањата предизвикани од нападот.

Во пустински услови, каде што нема природни врнежи за „перење“ на почвата и реки за одведување на честичките, цезиум-137 засекогаш ќе се таложи во почвата и крајбрежните зони. За ОАЕ, ова значи не само економски пад, туку и физички крај на државата.

Зрачењето потоа може да патува до Оман, па преку океанот за да стигне до јужна Индија, евентуално погодувајќи ја Шри Ланка, а евентуално достигнувајќи до Индонезија, Малезија и јужен Тајланд.

Абу Даби исто така би бил засегнат, а најважно, Ормутскиот теснец и теснецот Баб ел-Мандеб, во Црвеното Море, коишто ќе станат целосно непроодни.

