Интер одби 50 милиони евра од Челзи за Бастони

Facebook - Alessandro Bastoni / Inter

Калчолигашот Интер одби да го продаде дефанзивецот Алесандро Бастони на лондонски Челзи, објави весникот „Ла Газета дело Спорт“.

Според истиот извор, премиерлигашот понудил 50 милиони евра за услугите на 26-годишниот италијански репрезентативец.

Бастони минатата сезона одигра 57 натпревари, постигнувајќи два гола, а и имаше шест асистенции.

Италијанскиот репрезентативец се поврзуваше и со трансфер во Барселона, но шпанскиот првак се повлече од преговорите со Интер поради високата цена поставена за Бастони.