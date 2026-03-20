Македонските фудбалери во дрес на Адидас во мундијалските баражи

20.03.2026

Македонската фудбалска репрезентација двата претстојни плејоф натпревари за пласман на Светското првенство ќе игра во нови дресови дизајнирани од германскиот производител на спортска опрема Адидас.

Претставувајќи ги новите дресови на својот официјален сајт, Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) соопшти дека „станува збор за опрема која е наменета исклучиво за користење на овие два натпревари, додека во мај официјално ќе биде промовирана комплет опремата на македонската репрезентација од КАС програмата“.

Македонските фудбалски репрезентации во иднина ќе настапуваат во опрема на Адидас, откако на крајот од 2025 година истече договорот со досегашниот снабдувач ЈАКО.

Македонските фудбалери на 26 март во Копенхаген ќе играат против Данска во полуфиналниот бараж за пласман на Мундијалот 2026.

Доколку избраниците на новиот селектор Гоце Седлоски триумфираат во Копенхаген, последен противник за историско мундијалко учество ќе биде победникот од дуелот меѓу Чешка и Република Ирска.

Извор: МИА

