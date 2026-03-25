Крај на ерата на Салах во Ливерпул

Египетскиот фудбалер Мохамед Салах ќе ги напушти редовите на Ливерпул по завршувањето на оваа сезона, објави вечерва актуелниот англиски шампион.

„Салах ја изрази својата желба што поскоро да им обезбеди транспарентност на своите фанови за неговата иднина од почит и благодарност кон нив, се наведува во клупското соопштение.

Триесетитригодишниот египетски напаѓач ја потврди информацијата во видеопорака на социјалните мрежи.