Ја скина тетивата: Салах го одигра последниот меч за Ливерпул

Фудбалерот на Ливерпул, Мохамед Салах, ќе го пропушти остатокот од сезоната 2025/26 поради повреда на тетивата заработена во поразот од 3:1 од Кристал Палас во англиската Премиер лига во 34. коло, објави Ројтерс, повикувајќи се на директорот на египетската репрезентација, Ибрахим Хасан.

Триесет и тригодишниот Салах, кој го објави своето заминување од Ливерпул на крајот од сезоната, повеќе нема да игра за „Црвените“.

– Тој има скината тетива и ќе му бидат потребни четири недели лекување, го цитира „Ројтерс“ Хасан.

Според Хасан, Салах ќе биде подготвен за Светското првенство 2026 година, каде што Египет ќе игра во групата Г со Белгија, Нов Зеланд и Иран. Салах е решен да натсапи на Мундијалот кој започнува на 11 јуни.

Во сезоната тековната сезона напаѓачот постигна 12 гола и имаше пет асистенции во 39 натпревари. Неговиот договор со Ливерпул важи до 30 јуни 2027 година