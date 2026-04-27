„Тајната книга“ на Владо Цветановски во Кинотека

Тајната книга

The Secret Book

Владо Цветановски / Македонија / 2006 / 93 мин

Богомилското духовно движење и неговата доктрина се привлечна мистерја за истражувачите на балканското средновековие. Еден од најпосакуваните манускрипти, е т.н. Тајна книга која содржи резиме на богомилското учење и се смета за автентично дело на богомилската литература. Но, оригиналот на Тајната книга не е пронајден до ден-денес. Еден запис во Каркасонските летописи упатува на вистината дека Тајната книга на богомилите потекнува од балканските простори, од Македонија. И токму поради Тајната книга, на просторот на Македонија ќе се сретнат повеќемина научници и истражувачи кои ќе направат обид да ја пронајдат, да ја одгатнат повеќевековната загатка…

Улоги

Жан-Клод Карие, Тиери Фремон, Владо Јовановски, Мето Јовановски, Ѓорѓи Јолевски, Лабина Митевска

РежисерВладо Цветановски

Година2006

ЗемјаМакедонија

Времетраење93 мин

Возрасна категорија16+

ЈазикМакедонски

Формат35mm