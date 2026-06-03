Кинотека ќе откупи журнали од серијалот „Филмске новости“ од 1957 до 1972: Филмски материјал од историско и општествено значење за државата

Кинотеката на Македонија од денеска со донација добиена од специјалистичката дијагностичка лабораторија „Авицена“, ќе откупи филмски материјал од историско и општествено значење за државата.

Директорот на Кинотеката, Бошко Грујовски посочи дека станува збор за филмски журнали од серијалот „Филмске новости“, кои во периодот од 1957до 1972 година биле снимени во тогашната Република Македонија.

Кинотеката располага со одредена количина филмски журнали на „Филмске новости“ и досега ги има откупено речиси сите епизоди до 1956 година, но благодарение на донацијата на „Авицена“ оваа зборка значајни историски сведоштва ќе биде збогатена со материјал за уште две децении, рече Грујоски.

За значењето на филмската историска граѓа пред присутните говореша Игор Старделов, Раководител на одделение за прибирање, заштита, обработка, чување на аудиовизуелни дела и придружна филмска документација во Кинотеката, проф.д-р Митко Панов и проф.д-р Драгица Поповска од Институтот за национална историја, како и директорката на Музејот на македонската борба, Анче Илиевска.