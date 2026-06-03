Мицкоски: Растот на БДП не е само бројка, туку показател за развојот на државата

Креирано со помош на AI

Премиерот Христијан Мицкоски на денешната прес-конференција порача дека Владата останува фокусирана на економскиот развој, решавањето на наследените проблеми и создавањето услови за нови инвестиции и работни места.

Тој истакна дека целта на прес-конференцијата е да се презентираат резултатите од досегашната работа и економските показатели кои, според него, покажуваат дека државата се движи во позитивна насока.

„Македонија забрзува и државата мора да оди напред. Покажуваме дека и со скромни ресурси можеме да направиме многу. Остануваме посветени на решавање на проблемите, враќање на долговите и справување со кризата која беше увезена. Обезбедуваме инвестиции, отвораме нови работни места и создаваме услови за напредок“, изјави Мицкоски.

Премиерот нагласи дека резултатите се постигнуваат во период кога светот и регионот се соочуваат со сериозни економски и безбедносни предизвици, инфлациски притисоци, нарушени пазари и геополитичка неизвесност.

„И покрај сложеното опкружување, државата бележи раст и се движи во позитивна насока. Покажуваме дека со одговорна политика, дисциплина и јасен план може да се создава стабилност, да се поттикнува развој и да се отвора простор за подобар живот на граѓаните“, рече Мицкоски.

Тој оцени дека постигнатите резултати не се должат на наследената состојба, туку на посветена работа, јасно поставени приоритети и решителност државата да не биде заложник на кризите, туку успешно да ги надминува.

Осврнувајќи се на борбата против корупцијата, Мицкоски порача дека Владата останува цврсто посветена на владеењето на правото и еднаквата примена на законите.

„Разликата се чувствува во фактот што правдата и правилата мора да важат за секого. Очекувам во периодот што следи темпото и резултатите од работата да бидат уште посилни“, истакна тој.

Говорејќи за економските показатели, премиерот нагласи дека растот на бруто-домашниот производ не треба да се гледа само како статистички податок, туку како показател за инвестициите и економската активност во државата.

„Економскиот раст и зголемувањето на БДП не се само бројки. Тие се доказ за нашата работа, инвестициите и заедничката посветеност кон подобра иднина. Нашата цел е силна, стабилна и конкурентна економија што ќе создава нови работни места, повисоки плати и подобар животен стандард за сите граѓани. Ќе продолжиме со политики што поттикнуваат развој, иновации и економски напредок“, порача Мицкоски.

Тој додаде дека Владата ќе продолжи со спроведување на реформите и реализација на проектите кои, како што рече, треба да обезбедат долгорочен развој и подобра иднина за државата.