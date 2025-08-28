МакеКоПроДокс обедини филмски автори, продуценти и експерти од Балканот и Европа

МакеДокс

Седмото издание на МакеКоПроДокс форумот се одржа од 25-ти до 27-ти август 2025 година во МКЦ, обединувајќи филмски автори, продуценти и експерти од Балканот и Европа, со цел зајакнување на соработката во областа на креативната документаристика.

Форумот беше отворен со целодневна програма на 25 август, почнувајќи со средбата „Продуценти со продуценти“, на која учествуваа филмски продуценти од Франција, Балканот и Вишеградскиот регион. Во текот на првиот ден од работата на форумот се одржаа презентација на ИДФА и ИДФА Берта фонд, како и презентација и промоција на интернационалните копродукции поддржани од францускиот CNC, Чешкиот филмски центар и Хрватскиот аудиовизуелен центар, додека активностите на Агенцијата за филм на Македонија ги претстави в.д. директорот Сашко Мицевски. Модераторка на презентациите беше Хеле Хансен.

На вториот ден на форумот се одржаа низа пичинг-сесии, како и средби „еден-на-еден“ помеѓу филмски автори и продуценти. На форумот беа презентирани девет проекти во развој кои беа претставени пред професионалци од областа на креативната документаристика. Форумот заврши на 27 август со презентација на проекти во развој што учествувале со Мини-слејт апликации на програмата „Креативна Европа“.

МакеКоПроДокс форумот е единствена платформа посветена на зајакнување на копродукцијата во областа на креативниот документарен филм низ целиот Балкан. Од своето основање во 2019 година, во рамките на 10-тото издание на „МакеДокс“, Форумот прерасна во витално место за средби на филмски режисери, продуценти, професионалци од индустријата и претставници од филмските центри во регионот.

МакеКоПроДокс форумот е организиран и поддржан од „МакеДокс“, Агенцијата за филм на Македонија, Француската амбасада и Францускиот институт во Скопје – Фонд Екип Франција при француското Министерство за Европа и надворешни работи, Институтот за документарен филм, Интернационалниот Вишеград фонд, Гете институт Скопје, Грчкиот филмски центар, Документарната асоцијација на Европа, фестивалската мрежа „Док араунд Јуроп“, „Сани сајд оф д’док“, МК Деск на „Креативна Европа“ и Младинскиот културен центар во Скопје.