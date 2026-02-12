Најмногу два месеци ќе им бидат потребни на експертите да го изготват извештајот за кардиохируршките интервенции

Според експертите, ќе им треба максимум два месеца да изготват извештај. Ако има потреба, и ќе се одложи, целта е извештајот да е точен и базиран на податоци, одговори денеска министерот за здравство Азир Алиу прашан за вчерашниот онлајн-состанок со странските експерти ангажирани за анализа на спорните кардиолошки и кардиохируршки интервенции, до каде е динамиката на работа и кога може да се очекува завршница.

Во ваков случај јас сум против да има рокови. Ние со рокови може само правиме штета во процедурите и протоколите. Тоа не ни е целта. Мене не ми е целта само да добијам извештај и да излезам пред јавноста и пред вас и да кажам: „завршивме со процедурата“ – рече Алиу.

Вчерашната онлајн-средба била долга заедно со експертите од нашата држава и тројцата експерти од надвор.

Дефиниравме методологија, дефиниравме како ќе работи таа странска експертиза од тројцата експерти. Исто така, се согласија и внатрешните експерти за да може да комуницираат и да имаат состаноци толку колку што има потреба или ако странските експерти имаат прашања. Јас и таму, вчера, како и денеска, инсистирам да нема временска рамка бидејќи таа временска рамка ќе штети. Но, произлезе однатре од таа комуникација дека нема да им треба повеќе од два месеца. Најверојатно, максимум два месеца ќе им треба за да може да имаат краен извештај. Тој краен извештај нема да биде само документ, туку ќе биде патоказ за нас и за мене како министер, за да сменим, ако треба, протоколи за клиниките за оваа здравствена услуга или ако е потребно, ќе направиме реформи во законите. Сè ќе зависи од таа комисија, од тој краен извештај, кој ќе биде јавно достапен и на веб-страницата и на прес-конференција – додаде министерот.

Тој беше прашан доколку има злоупотреби, дали ќе се однесе извештајот во Обвинителство и дали оставката на интервентниот кардиолог Сашко Кедев, кој го обелдоени случајот со медицински неоправдани операции на срце, ќе ја обесхрабри јавноста.