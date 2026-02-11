Алиу имаше онлајн состанок со странски експерти за кардиохируршките интервенции

Министерство за здравство

Интерната и странската експертска комисија ангажирана од Министерството за здравство, во рамки на процесот за стручна анализа и испитување на посочените кардиолошки и кардиохируршки интервенции, денеска одржаа онлајн состанок. Состанокот го отвори министерот за здравство Азир Алиу, кој ги информираше експертите за досегашниот тек на постапувањето, начинот на прибирање и стандардизација на документацијата за пациентите и целта на двостепената стручна проверка, соопштија попладнево од Министерството.

Овој процес го водиме за да утврдиме факти засновани на медицина базирана на докази. Очекувам странските експерти да дадат независен стручен увид дали постојат евентуални пропусти во постапките и процедурите во случаите посочени од интерната комисија, како и да помогнат да ги препознаеме можните системски празнини. Наодите треба да го зајакнат нашиот здравствен систем, притоа доколку се идентификува потреба, ќе пристапиме и кон измени на правната регулатива. Целта е подобар перформанс на системот, враќање на довербата на граѓаните и воведување европски стандарди – се наведува во пишаната изјава на министерот Алиу.

Како што се додава во соопштението, на состанокот била усогласена работната методологија по што ќе постапуваат странските експерти во рамки на втората експертска анализа.

Министерството потсетува дека странската експертска група е составена од тројца врвни професионалци: д-р Уголино Ливи, кардиохирург од Италија, д-р Никола Лакиќ, кардиоваскуларен хирург од Словенија и д-р Черчек Миха, интервентен кардиолог од Словенија.