11.02.2026
Среда, 11 февруари 2026
Вардар со петарда го почна вториот дел од сезоната

Фудбал

11.02.2026

 Лидерот Вардар со победа стартуваше во вториот дел од сезоната во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ), откако попладнево во Скопје триумфираше убедливо над Арсими со 5-1 (4-0) во рамки на 17. коло.

Воведните три голови за домашниот тим ги постигнаа новите зимски засилувања во редовите на „црвено – црните“. Стефан Цветковиќ го отвори резултатот во 5. минута, а Бобан Николов (18 минута) и Дарко Велковски (35) беа прецизни во продолжението на натпреварот. Немања Босанчиќ до крајот на полувремето зголеми на 4-0 во 42. минута, а Азар Омерагиќ во 70. минута му донесе на Вардар предност од 5-0.

Почесниот гол за Арсими го постигна Цуцули од пенал во судиското продолжение.

Избраниците на Гоце Седлоски го искористија вчерашниот пораз на Струга на гостувањето во Тетово од Шкендија и со денешниот триумф ја зголемија предноста на врвот на табелата. Вардар е лидер со 45 бодови, четири повеќе од второпласираната Струга и шест повеќе од Шкендија на третото место

