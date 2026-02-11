Вардар со петарда го почна вториот дел од сезоната

Лидерот Вардар со победа стартуваше во вториот дел од сезоната во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ), откако попладнево во Скопје триумфираше убедливо над Арсими со 5-1 (4-0) во рамки на 17. коло.

Воведните три голови за домашниот тим ги постигнаа новите зимски засилувања во редовите на „црвено – црните“. Стефан Цветковиќ го отвори резултатот во 5. минута, а Бобан Николов (18 минута) и Дарко Велковски (35) беа прецизни во продолжението на натпреварот. Немања Босанчиќ до крајот на полувремето зголеми на 4-0 во 42. минута, а Азар Омерагиќ во 70. минута му донесе на Вардар предност од 5-0.

Почесниот гол за Арсими го постигна Цуцули од пенал во судиското продолжение.

Избраниците на Гоце Седлоски го искористија вчерашниот пораз на Струга на гостувањето во Тетово од Шкендија и со денешниот триумф ја зголемија предноста на врвот на табелата. Вардар е лидер со 45 бодови, четири повеќе од второпласираната Струга и шест повеќе од Шкендија на третото место