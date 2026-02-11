Иран нема да преговара за ракетните капацитети

Ракетните капацитети на Иран се „црвена линија“ и не се предмет на преговори, изјави денеска советник на врховниот лидер на земјата, додека Техеран и Вашингтон се подготвуваат за нова рунда разговори насочени кон спречување на конфликт.

Минатата недела, американските и иранските дипломати одржаа индиректни разговори во Оман, во услови на зголемено американско воено присуство во регионот, што врши притисок врз Иран.

Ракетните капацитети на Исламската Република не се предмет на преговори, изјави Али Шамкани, цитиран од државните медиуми, за време на маршот по повод 47-годишнината од Исламската револуција.

Вашингтон долго време се обидува да ги прошири разговорите за нуклеарната програма на Иран за да ја вклучи и неговата ракетна програма.

Иран изјави дека е подготвен да разговара за ограничувањата на својата нуклеарна програма во замена за олеснување на санкциите, но постојано ја исклучува можноста за поврзување на прашањето со други прашања, вклучително и ракетите.

Се очекува израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да ја искористи средбата со Доналд Трамп во Вашингтон денеска за да инсистира дека секој договор меѓу САД и Иран треба да вклучува ограничувања за ракетната програма на Техеран.