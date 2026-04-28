Алиу: Во „Мој термин“ е активен нов модул за евидентирање здравствени услуги на лица без лични документи

Министерство за здравство / Азир Алиу

Министерот за здравство, Азир Алиу денеска се обрати на промоцијата на протоколот за постапување со лица без државјанство, во организација на ОБСЕ (Организација за безбедност и соработка во Европа) и Министерството за внатрешни работи.



Министерството за здравство има значајна улога во целокупната состојба на овие лица, имајќи предвид дека често, нивниот прв допир со институциите не е преку административните шалтери, туку преку здравствениот систем. Токму тука почнува и нивната видливост за системот. Првиот пристап на мајките кои останале без основ на здравствено осигурување, мајките без документ за идентификција и нивните новороденчиња се случува во нашите здравствени установи. Тоа е момент кога овие лица првпат се вклучуваат во системот на заштита. Во тие моменти, здравствениот систем претставува мост кон основни човекови права. Преку програмата за мајки и деца, која се финансира од буџетот на Министерството за здравство, обезбедуваме бесплатно породување и здравствена заштита за овие мајки и нивните деца. Со тоа, не само што спасуваме животи, туку и поставуваме темел за нивно натамошно интегрирање во општеството, истакна министерот Алиу во обраќањето.



Тој се осврна и на модулот кој е активен во националниот електронски систем Мојтермин за евидентирање на здравствените услуги за лицата без лични документи. Лицата без утврден идентитет, кои преку надлежните институции добиваат единствен идентификационен број, преку овој модул можат да бидат препознаени во здравствениот систем. На тој начин се овозможува водење електронско здравствено досие, во кое се евидентираат прегледите и здравствените услуги што им се обезбедуваат, што овозможува континуитет на податоци и институционална трага која е важна за натамошно правно и административно постапување.