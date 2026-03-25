25.03.2026
Среда, 25 март 2026
Филмот „Франц“ посветен на  животот на писателот Франц Кафка денеска во киното Мис Стон

На 25 март 2026 г. /среда/ од 19.00 часот во киното Мис Стон ќе се прикаже филмот „Франц“, посветен на  животот на писателот Франц Кафка, од неговото раѓање до неговата смрт.

Влезниците за филмот се продаваат секој работен ден од 11.00 до 13.00 ч. на билетарницата од киното и еден час пред почетокот на проекцијата!
режија:  Agnieszka Holland
улоги: Peter Kurth, Katharina Stark, Emma Smetana, Ivan Trojan, Carol Schuler, Andrew Van Wilpe,
Sebastian Schwarz, Jenovefa Bokova, Josef Trojan
земја: Чешка, Германија
жанр:  драма, биографија
Категоризација: Трета категорија

