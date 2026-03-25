„Диџеј Ахмет“ на Георги Унковски и „Човек лавина“- портрет на Драгољуб Ѓуричиќ, еден од најдобрите музичари и тапанари на поранешна Југославија денеска во Кинотека

ДИЏЕЈ АХМЕТ

Георги М. Унковски / Македонија / 2025 / 99 мин

Ахмет, 15-годишно момче од јуручко село во Македонија, наоѓа засолниште во музиката истовремено справувајќи се со очекувањата на својот татко, конзервативната заедница во која живее и првото љубовно искуство – девојка веќе ветена на друг.

Среда, 25 март18:00

150 ден

Ариф ЈАКУП, Агуш АГУШЕВ, Аксел МЕХМЕ, Дора Акан ЗЛАТАНОВА

РежисерГеорги М. Унковски

Година2025

ЗемјаМакедонија

Времетраење99 мин

Возрасна категорија16+

ЈазикМакедонски

ФорматDCP

ЧОВЕК ЛАВИНА

One Man Avalanche / Covjek lavina

Слободанка Радун / Црна Гора / 2025 / 81 мин

Овој искрен портрет на Драгољуб Ѓуричиќ, еден од најдобрите музичари и тапанари на поранешна Југославија, ја открива приказната за рок-сцената во Црна Гора и нејзините почетоци во шеесеттите години, како и развојот и растот на рок-културата на Балканот во седумдесеттите и осумдесеттите години на минатиот век.

Среда, 25 март20:00

150 ден

Андрија Ѓуриќиќ, Милан Ѓуриќиќ, Влатко Стефановски, Здравко Чолиќ, Лав Братуша, Жика Јелиќ, Бајага, Млађан Динкиќ, Петар Јањатовиќ, Иван Ивачковиќ, Викторија Самарџиќ, Наталија Самарџиќ, Вехбија Илиќ

РежисерСлободанка Радун

Година2025

ЗемјаЦрна Гора

Времетраење81 мин

Возрасна категорија14+

ЈазикСрпски

ФорматDCP