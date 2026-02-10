Што треба да јадете ако имате проблем со тироидната жлезда

Одредени намирници можат да ја поддржат функцијата на тироидната жлезда и хормоналната рамнотежа, иако правилната исхрана не може да ја замени медицинската терапија.

Тироидната жлезда игра важна улога во телото бидејќи влијае на метаболизмот, нивото на енергија и телесната температура.

Кога нејзината работа не е избалансирана, може да се појават нарушувања како што се хипотироидизам, т.е. бавна работа на тироидната жлезда или хипертироидизам, што подразбира нејзина зголемена работа.

Иако правилната исхрана не може да ја замени терапијата препишана од лекар, одредени намирници можат да помогнат во одржувањето на здравјето на тироидната жлезда и да ја поддржат хормоналната рамнотежа во телото.

Јајцата се богати со јод, селен и витамини од групата Б, кои се важни за правилното функционирање на тироидната жлезда. Масните риби, како што се лососот и сардините, содржат омега 3 масни киселини кои можат да придонесат за намалување на воспалителните процеси, особено кај автоимуните нарушувања.

Бразилските ореви се богат извор на селен, кој учествува во претворањето на хормонот Т4 во активен хормон Т3. Лиснатите зеленчуци, како што се спанаќот, блитвата и кељот, обезбедуваат магнезиум и антиоксиданси кои го поддржуваат целокупното здравје на телото. Во случајот со зелката, се препорачува термичка обработка бидејќи суровиот зеленчук може да влијае на апсорпцијата на јод.

Бобинките, вклучувајќи ги боровинките и малините, се богати со антиоксиданси кои ги штитат клетките од оштетување. Лукот има антиинфламаторни својства, додека слаткиот компир може да помогне во стабилизирање на нивото на шеќер во крвта и да ја поддржи хормоналната рамнотежа.