Летово ќе биде пеколно топло во Европа

Преминот кон летото 2026 носи сериозни промени во атмосферата и океаните, а најновите анализи покажуваат дека Ел Нињо се развива побрзо и посилно од очекуваното. Според прогнозите, постои можност овој климатски феномен да прерасне во таканаречен „Супер Ел Нињо“ до втората половина од годината.

Прогнозите упатуваат дека влијанието на Ел Нињо ќе биде клучен фактор за временските услови во Европа ова лето, носејќи комбинација од високи температури, потенцијални суши и локални екстремни врнежи.

Според моделите на Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ECMWF), Европа ова лето ќе се соочи со температури над просекот, особено во централниот, јужниот и северниот дел од континентот. Истовремено, се очекуваат повеќе врнежи во југоисточна Европа и на север, додека централните и западните делови би можеле да се соочат со недостиг од дожд и зголемен ризик од суши.

Слична прогноза дава и британската Метеоролошка служба која исто така укажува на потопло лето и нерамномерна распределба на врнежите.