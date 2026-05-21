Ветровито и топло, во Скопје до 26 степени

Најниска температура изутринава е измерена во Маврови Анови и Лазарополе, четири степени, а највисока во Гевгелија, 17 степени.

Како што информира УХМР изутринава во Mаврови Анови и Лазарополе се измерени четири степени, на Попова Шапка пет, во Берово шест, во Охрид и Крива Паланка седум, во Битола, Kрушево и Претор осум, во Тетово девет, во Прилеп, Демир Капија и Виница десет, во Скопје-Петровец и Штип 11, во Струмица 12, во Велес, Куманово и Кавадарци 13, во Скопје-Зајчев Рид 16 и во Гевгелија 17.

Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови ќе биде нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Ќе дува умерен, а долж Повардарието засилен ветер од северен правец (над 50 km/h). Максималната температура ќе биде во интервал од 20 до 30 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде до 26 степени.