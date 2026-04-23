Колку магнезиум ни е потребен и како најдобро да го внесеме преку исхраната?

Магнезиумот е минерал кој учествува во стотици биохемиски реакции во телото, вклучувајќи ја мускулната функција, нервниот систем и регулирањето на шеќерот во крвта. Нутриционистите нагласуваат дека е важно редовно да го внесуваме преку исхраната, а не да се потпираме само на повремени додатоци.

Препорачаната дневна количина на магнезиум зависи од возраста и полот, но приближно е околу вредностите што ги наведуваат лекарите и нутриционистите во своите упатства. Експертите нагласуваат дека потребите се зголемуваат во периоди на зголемен стрес, интензивен физички напор или со одредени здравствени состојби.

Најдобри извори на магнезиум се храната од растителна основа како што се зелениот лиснат зеленчук, јаткастите плодови, семките и интегралните житарки. Нутриционистите препорачуваат овие состојки да се вклучуваат во дневните оброци, бидејќи покрај магнезиумот, тие исто така обезбедуваат влакна, витамини и други минерали кои придонесуваат за општото здравје.

Апсорпцијата на магнезиум зависи и од општиот состав на оброкот. Експертите истакнуваат дека прекумерното внесување преработена храна, алкохол и газирани пијалоци може да го намали неговото искористување во организмот. Затоа советуваат балансирана исхрана со што е можно помалку индустриски преработени производи.

Додатоци во исхраната со магнезиум можат да бидат корисни кај луѓе кои не успеваат да ги задоволат своите потреби преку храна или имаат зголемени загуби на овој минерал. Сепак, се препорачува да се консултирате со лекар или фармацевт пред да земете додатоци, со цел да се избегне претерување и да се избере соодветна доза и форма.

Советите на експертите нагласуваат дека најсигурен пристап е комбинација од разновидна исхрана богата со природни извори на магнезиум и, доколку е потребно, целна употреба на додатоци под стручен надзор. Таквиот пристап му овозможува на телото не само да прима магнезиум, туку и оптимално да го користи за секојдневните функции.