Појадок што ја намалува надуеноста: Правилниот избор на храна е важен

Надуеноста и чувството на тежина во стомакот се чест проблем на современиот начин на исхрана, а експертите сè повеќе нагласуваат дека олеснувањето може да се постигне со првиот оброк во денот.

Гастроентерологот д-р Салхаб истакнува дека правилно избраниот појадок може значително да влијае на работата на дигестивниот систем и да ја намали надуеноста.

Според неговите препораки, авокадото е една од клучните намирници поради неговата висока содржина на влакна кои ги стимулираат цревата и ги хранат корисните бактерии. Лебот од квасец е полесен за варење од традиционалниот леб, бидејќи поминува низ процес на ферментација што го намалува оптоварувањето на дигестивниот систем.

Тропските овошја како ананасот и папајата, кои содржат ензими бромелаин и папаин, се важни за разградување на протеините и полесно варење на храната.

Меѓу пијалоците, тој препорачува чај од ѓумбир, познат по намалувањето на гасовите и забрзувањето на празнењето на желудникот, додека медот се наведува како природен засладувач кој може да има корисен ефект врз цревната микрофлора.

Експертот ја најавува и книгата „Digest & Heal“, во која подетално ќе ги објасни принципите на здраво варење и навиките што можат да помогнат во спречувањето на лошо варење.