Дали магнезиумот го подобрува сонот?

Иако магнезиумот не е магично решение за совршен сон, за луѓето кои имаат благи тешкотии со спиењето, тој може да претставува едноставна и природна поддршка за поздрав ноќен одмор.

Магнезиумот е минерал кој учествува во стотици процеси во телото, а во последниве години се споменува сè почесто како природна поддршка за подобар квалитет на спиење. Иако често се поврзува со мускулна релаксација, неговата улога е многу поширока – влијае на нервниот систем, регулирањето на стресот и производството на хормони кои се клучни за добар ноќен одмор.

Експертите објаснуваат дека магнезиумот помага во регулирањето на невротрансмитерите кои го смируваат мозокот, вклучувајќи го и ГАБА, хемикалија која придонесува за чувство на смиреност и го подготвува телото за спиење.

Исто така, учествува во регулирањето на мелатонин, хормонот кој го контролира циклусот на спиење и будност. Кога нивоата на магнезиум се ниски, телото може да има потешкотии да премине во длабок сон, а лицето може да има тешкотии да заспие или почести ноќни будења.

Некои истражувања сугерираат дека суплементацијата со магнезиум може да им помогне на луѓето кои страдаат од несоница, особено на постарите возрасни лица и на оние на кои им недостасува овој минерал.

Дополнително, магнезиумот може да ги ублажи симптомите на анксиозност и да ја намали мускулната напнатост, што индиректно придонесува за подобар одмор. Сепак, ефектите не се исти за секого и не треба да се гледа како универзално решение за нарушувања на спиењето.

Важно е да се нагласи дека магнезиумот може да се добие и преку храна, како што се јаткасти плодови, семки, мешунки, интегрални житарки и лиснат зелен зеленчук.

Пред да земете додатоци, се препорачува да се консултирате со лекар, бидејќи прекумерните дози можат да предизвикаат лошо варење или други несакани ефекти, особено кај луѓе со одредени медицински состојби.

Кога се комбинира со добри навики како што се редовен распоред за спиење, намалување на изложеноста на екран пред спиење и справување со стресот, магнезиумот може да ви помогне да имате поздрав ноќен одмор.