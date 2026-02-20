 Skip to main content
20.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 февруари 2026
Перински во посета на Унгарија: Ги зајакнуваме врските во делот на регионалниот развој и ЕУ политиките

20.02.2026

Министерот за локална самоуправа, Златко Перински на покана на министерот за регионален развој и јавна администрација, Тибор Новорачич оствари еднодневна работна посета на Унгарија, насочена кон продлабочување на билатералната соработка и зајакнување на партнерството меѓу двете држави.

Како што соопшти Министерството за локална самоуправа во фокусот на разговорите била размената на искуства за поефикасно и целосно искористување на програмите на Европската Унија, како и поддршка на вклучувањето на Македонија во нови европски програми.

фото: Министерство за локална самоуправа

За Министерството, се додава во соопштението, оваа соработка има особено значење во насока на унапредување на регионалниот развој, пренесување на знаење со цел зајакнување на институционалните капацитети и пристапот до европски фондови.

Во рамки на посетата, министерот присуствувал и на отворање на изложба во Центарот за дигитални искуства (CODE), каде што свое обраќање имал министерот за култура и иновации на Унгарија. Центарот е формиран во рамки на програмата „Веспрем–Балатон 2023 – Европска престолнина на културата“ и има за цел да отвора нови можности за културна размена преку дигитални и интерактивни содржини.

фото: Министерство за локална самоуправа

Останатиот дел од агендата бил посветен на посети на неколку значајни локации во округот Веспрем, при што биле разменети мислења и искуства за локалниот и регионалниот развој, како и за актуелните општествени процеси. Во тој контекст биле допрени и теми поврзани за начините за зголемување на атрактивноста на регионите, како и мерките за поттикнување на општините кон поголема самоодржливост и ефикасно користење на сопствените развојни потенцијали.

Посетата претставува уште еден чекор кон продлабочување на меѓусебната соработка и размена на добри практики во области од заеднички интерес, се додава во соопштението.

