Oва е новиот Ламборџини: Од нула до стотка забрзува за 2,4 секунди

Ламборџини го претстави својот најекстремен автомобил досега, наречен Феномено. Овој автомобил има 1.065 коњски сили и може да забрза од 0 до 100 км/ч за само 2,4 секунди. Само 29 од овие автомобили ќе бидат произведени.

Феномено е базиран на Ревуелто, но има уште помоќни карактеристики. Има 6,5-литарски атмосферски V12 мотор во комбинација со три електрични мотори, создавајќи ја најсилната поставеност на моторот што Ламборџини некогаш ја направил. Автомобилот има карбон фајбер каросерија, остри линии и футуристички аеродинамични карактеристики.

Водачот за дизајн, Митја Боркерт, рече дека е „хипер-елегантен и атлетски“, а извршниот директор, Стефан Винкелман, го нарече „најневеројатниот супер спортски автомобил на нашето време“.

Автомобилот користи технологија од тркачките програми на Ламборџини, како што се напредна аеродинамика, карбон керамички сопирачки и специјален систем на суспензија кој постојано се прилагодува врз основа на условите на патот и начинот на кој се вози автомобилот.

За разлика од повеќето модели на Ламборџини, кои ги добиваат своите имиња по борбените бикови, името Феномено доаѓа од зборот „Феномен”.

Ламборџини сè уште не ја објави цената, но поради тоа колку е редок и моќен, се очекува да чини неколку милиони долари.

И ако размислувавте да купите еден, веќе е предоцна, сите 29 автомобили се веќе продадени.