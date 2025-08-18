 Skip to main content
За денеска се најавува пороен дожд и грмежи

Времето денеска ќе биде променливо облачно, посвежо и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд за кратко време, над 15 литри на метар квадратен, и  услови за краткотрајно невреме со засилен ветер и изолирана појава на град.

Минималната температура е во интервал од 10 до 18, а максималната ќе достигне од 24 до 32 степена Целзиусови.

Во Скопје, променливо облачно и нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во делови од котлината ќе има услови за краткотрајно невреме со засилен ветер и изолирана појава на град. Минималната температура се спушти до 16, а максималната ќе достигне до 30 степени Целзиусови.

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), информира дека до петок ќе преовладува претежно стабилно време со постепен пораст на дневната температура. 

