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08.06.2026
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Понеделник, 8 јуни 2026
Неделник

Силно невреме во Охрид и Струга, снема струја во двата града

Сервиси

08.06.2026

Попладнево во западните и југозападните делови имаше локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер во околината на Охридско – Преспанскиот, Дебарско – Кичевскиот и Полошкиот регион, информира Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Како што посочуваат, попладнево продолжува нестабилноста во западните и југозападните делови, а до крајот на денот има услови за појава на нестабилност и во југоисточните делови од државата.

Ќе дува слаб ветер од северен правец.

Силно невреме проследено со дожд и со силен ветер попладнево го зафати Охридско – струшкиот регион.

Во Охрид поплавени се десеттици улици.

И во двата града поради невремето снема струја, а МЕПСО информира дека дошло до дефект на далеководот кој ги поврзува Охрид и Струга.

Според информациите голем дел од објектите и домаќинствата повторно се вратени на електричната мрежа а остануваат да се средат уште неколку помали дефекти.

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