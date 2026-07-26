Обезбедете ги балконите и дворовите: УХМР алармира за силни налети на ветер

Управата за хидрометеоролошки работи предупредува на засилен ветер, со локални налети што може да надминат 60 километри на час. Граѓаните се повикуваат навреме да ги обезбедат балконите, терасите и дворовите и да бидат внимателни при движење на отворено.

Саксиите, столовите, масите, тендите, чадорите и другите полесни предмети треба да бидат тргнати или добро прицврстени. При посилни налети тие може да бидат поместени, да паднат од височина и да претставуваат опасност за минувачите, соседните објекти и паркираните возила.

Дополнителна внимателност е потребна во близина на стари и нестабилни дрвја, рекламни табли, покривни конструкции и фасади од кои може да се одвојат делови.

Ветерот локално ќе надминува 60 километри на час

Според најавата на УХМР, времето ќе биде претежно сончево, со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер, кој во делови од земјата повремено значително ќе се засилува.

Локално се очекуваат удари со брзина поголема од 60 километри на час, особено во западните делови и долж Повардарието.

Возачите треба да бидат внимателни на отворените патни делници, мостовите и планинските превои, каде страничниот ветер може да го отежне управувањето со возилата.

Граѓаните треба да ја следат официјалната временска прогноза и да избегнуваат непотребен престој под дрвја и нестабилни објекти додека траат посилните налети.