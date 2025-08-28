 Skip to main content
28.08.2025
Четврток, 28 август 2025
Сончево со мала облачност, в сабота навечер и в недела претпладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи

28.08.2025

Времето денеска ќе биде претежно сончево и топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Минималната температура е во интервал од 6 до 14, а максималната ќе достигне од 27 до 36 степени Целзиусови.

Во Скопје ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од јужен правец. Минималната температура се спушти до 12, а максималната ќе достигне до 36 степени Целзиусови.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), до петок ќе се задржи претежно сончево и топло време со постепен пораст на дневните температури. Во сабота попладне, во текот на ноќта и во недела претпладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи.

Ќе дува умерен, наместа засилен југозападен, а во недела северен ветер, кој ќе услови опаѓање на дневните температури. Потоа следува период на стабилно и потопло време.

