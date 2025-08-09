 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник

Сончево и многу топло време

Сервиси

09.08.2025

Времето денеска ќе биде сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 20, а максималната ќе достигне од 31 до 38 степени Целзиусови.

И во Скопје ќе биде сончево и топло со слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 37 степени Целзиусови.

Под влијание на многу топла воздушна маса од југ, утре и во текот на наредната седмица времето ќе биде претежно сончево и многу топло со пораст на дневната температура. Особено топло ќе биде од недела кога дневната температура насекаде ќе биде над 30, а наместа ќе достигне 40 степени Целзиусови.

Поврзани вести

Сервиси  | 09.08.2025
Македонија под нов топол бран
Здравје  | 07.08.2025
Зголемени температури во следните неколку дена, да се почитуваат општите препораки за заштита на здравјето
Сервиси  | 07.08.2025
Денеска до 36 степени, за викендот повторно многу топло време