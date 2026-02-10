 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Официјални информации за земјотресот вечерва

10.02.2026

Телеметриската сеизмолошка мрежа на Република Македонија одржувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вечерва во 22 часот и 5 минути регистрира земјотрес чиј епицентар потекнува од територијата на Косово, на околу 45 км северозападно од Скопје, со Рихтерова локална магнитуда, ML4.6.

Според досегашните податоци со кои располага опсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Тетово, Гостивар и околината со интензитет од V степени според Европската макросеизмичка скала.

Bо Скопје и околината со интензитет од IV-V степени, во останатите делови од rепубликата со интензитет од III-IV степени според Европската макросеизмичка скала.

