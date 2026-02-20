Нови поплави во Кичево: Евакуирани 270 лица, меѓу нив и 79 деца

Кичево повторно се соочува со поплави по обилните врнежи од дожд кои предизвикаа излевање на водотеците и навлегување на вода во повеќе домови, информира Црвениот крст на Македонија.

До денес вкупно 270 лица се евакуирани и згрижени, меѓу кои 79 деца, 191 возрасен и 11 лица со инвалидитет.

Од евакуираните деца:

5 се на возраст од 0–1 година

5 се на 2 години

15 се на 3 години

54 се на возраст од 4 до 10 години

Меѓу возрасните, евакуирани се 102 жени и 89 мажи.

-Како привремена локација за сместување е определена Спортската сала „Христо Узунов“ – Кичево, каде на погодените граѓани им се обезбедени основни услови за престој, храна, хигиена и облека. Покрај евакуираните, вкупно 365 домаќинства се евидентирани како засегнати со материјална штета. Надлежните служби се на терен и вршат проценка на штетите, додека се преземаат мерки за расчистување на теренот и нормализирање на состојбата, информираат од Црвен крст.