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„Денес видов вистински пример за несебична посветеност“, вeли велешанката Марија за полицајците кои ѝ помогнале

Калеидоскоп

06.06.2026

Велешанката Марија Новкова јавно им се заблагодари на двајца полициски службеници од СВР Велес кои, како што наведува, несебично ѝ помогнале при гаснење пожар во нејзиниот автомобил.

Сакам да изразам јавна благодарност до двајца полициски службеници од СВР Велес, кои несебично ми помогнаа при гаснење на пожар во мојот автомобил. Благодарение на нивната брза реакција, смиреност и професионализам спречија поголема штета. Денес во нив видов вистински пример за несебична посветеност, напиша Новкова.

На нејзината објава возврати началникот на СВР Велес, Трајче Мехалов, кој ѝ се заблагодари за убавите зборови и јавно изразената благодарност.

Нашата должност е секогаш да им помагаме на граѓаните кога е најпотребно, а вашата благодарност ни претставува голема чест и мотив да продолжиме посветено да ја извршуваме нашата работа, наведува Мехалов.

Тој додава дека му е драго што со брзата реакција било спречено случајот да заврши со посериозни последици.

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