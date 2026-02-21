Три знаци викендов се на удар на судбината: Дали ве чека шокантна добивка, ненадејна средба или пресврт

Спремете се за астролошки спектакл каков што не е виден одамна! Овој викенд, 21 и 22 февруари, небото над нас подготвува сценарио за кое ниту најдобрите холивудски режисери не би сонувале.

Главниот виновник за овој „хаос“ е моќниот аспект помеѓу Уран, планетата на шокот, и Јупитер, планетата на експанзијата. Кога овие два титана ќе ги вкрстат копјата, „невозможното“ станува реалност.

Астролозите веќе алармираат дека овој викенд е всушност своевиден портал на судбината. Енергијата е толку густа што ќе можете да ја почувствувате во воздухот.

За некои ова ќе биде време на длабока интуиција, но за три знаци, ѕвездите подготвиле пикантерии кои ќе ги прераскажуваат со години.

ЛАВ: Кралски пресврт и „непристојна“ понуда!

Лавови, држете се за престолот! Овој викенд сонцето ви се насмевнува, но Уран ви подготвува нешто што ќе ви го крене пулсот на 200.

Не е исклучено да добиете повик или порака од личност која за вас била „забранета зона“. Станува збор за некој со голема моќ или статус кој ќе ви даде понуда што не се одбива – и во љубовта и во парите.

Што да очекувате? Во сабота навечер, на сосем обично место, случајна средба ќе разбуди стари страсти. Ако сте зафатени, внимавајте, искушението е огромно!

СКОРПИЈА: Финансиска инјекција и детективско откритие!

За Скорпиите, овој викенд е резервиран за „копање“ по вистината, но и за полнење на паричникот.

Планетите покажуваат дека конечно ќе дознаете една тајна што некој долго ја криел од вас. Но, тоа нема да ве повреди, туку ќе ви даде моќ да ја свртите ситуацијата во ваша корист.

Што да очекувате? Можен е ненадеен прилив на пари, можеби стар долг кој сте го прежалиле или неочекуван бонус. Недела е вашиот ден за ризик; ѕвездите велат: „Кој игра, тој добива!“

ВОДОЛИЈА: Емотивен експлозив и живот на нова патека!

Водолии, вие сте во центарот на космичкиот ураган бидејќи вашиот владетел Уран „дивее“.

Некој што го сметавте само за пријател ќе ви ги признае своите најдлабоки чувства на многу необичен, можеби дури и малку шокантен начин. Спремете се за бакнеж кој ќе промени сè!

Што да очекувате? Викендот носи одлука која ќе ве натера да ги спакувате куферите, метафорично или буквално. Голема промена во домот или местото на живеење е на повидок. Ова е почеток на вашата нова ера!