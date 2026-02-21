Марија Павловска доби награда за извонредност на Биеналето во Фиренца

Дела од серијата „Равенки“ на ликовната авторка Марија Павловска од 10 до 29 јануари се изложени во Академијата за уметност на цртежот во Фиренца, Италија.

Учеството на Павловска на оваа престижна изложба е резултат на освоената Специјална награда на WAVA (Светско здружение на визуелни уметности) за извонредност во уметноста, која ја доби на XV Биенале во Фиренца, што се одржа во октомври 2025 година. Со изложбата се оддава посебно значење на наградените автори на Биеналето во Фиренца.

Изложбениот простор е сместен во најстарата Академија за уметност на цртежот во светот, која била основана во 1563 година од Џорџо Вазари и Козимо I де Медичи, а потекнува од компанијата „Сан Лука“, формирана во 1339 година, во која членови биле Лоренцо Гиберти, Донатело, Беноцо Гоцоли, Леонардо да Винчи, Микеланџело Буонароти, Бенвенуто Челини, Андреа Паладио, Галилео Галилеј, Пабло Пикасо.

Темата на 15-то издание на Биеналето во Фиренца, кое се одржа од 18 до 26 октомври 2025 година, беше посветена на исконската, вечна заедница помеѓу светлината и темнината, која отсекогаш била во центарот на уметничките, како и на научните, филозофските и литературните истражувања.

Наградата за извонредност во уметноста на Биеналето ја доделува Светското здружение на визуелни уметности (WAVA), кое е основано во 2014 година како независна, непрофитна организација создадена од уметници и високо ниво на професионалци во уметноста и културата за промоција, негување и зачувување на визуелните уметности како суштински дел од светското движно културно наследство.