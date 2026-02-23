Бидете внимателни на 14 март: Тоа е најризичниот ден на ретрограден Меркур

Овој датум се издвојува бидејќи се совпаѓа со голем број напнати аспекти кои ги засилуваат типичните ретроградни проблеми.

Во тој момент, Меркур е длабоко ретрограден, т.е. забавен, збунет, дезориентиран, се наоѓа во знакот Риби, што носи зголемени емоции, замаглување на работите и погрешни проценки. Оваа планета прави и напнат аспект со Марс, што ја зголемува нашата импулсивност, конфликти и брзоплети одлуки. Во исто време, Меркур е под силно влијание на Нептун, па пристигнуваат заблуди и погрешни информации.

Тоа е комбинација што носи:

*погрешно толкување на пораките,

*брзи реакции поради повредено его,

*потпишување на нешто што подоцна бара корекции,

*технички грешки,

*кажани зборови што не можат да се повлечат.

Може да се случи да се покаете за пораката што сте ја испратиле на 14 март, да одлучите нешто од инает, а потоа да сфатите дека тоа е на ваша штета. Не е исклучено да влезете во дискусијата иако немате доволно факти или аргументи, како и погрешно да го протолкувате соговорникот.

Доколку можете, искористете го тој ден за да ги разгледате постојните планови и да завршите нешто што сте го започнале, наместо да започнете нешто од нула. Доколку е апсолутно неопходно да потпишете нешто на 14 март, внимателно проверете ја документацијата.