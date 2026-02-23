МВР: За една недела констатирани 4.910 сообраќајни прекршоци преку системот „Безбеден град“, за брзо возење 4.691

Во периодот од 16 до 22 февруари од страна на системот „Безбеден град“ на подрачјата на градовите и Коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 4.910 прекршоци.

Како што информира Министерството за внатрешни работи, од вкупниот број на регистрирани прекршоци најголемиот број се за управување на возило со брзина поголема од дозволената 4.691, потоа за минување на затворен сигнал (црвено светло) 16 прекршоци што претставува намалување на 51.5 отсто во споредба со минатата седмица кога биле регистрирани 33 прекршоци, а во првата недела од месецот биле регистрирани дури 163 прекршоци за минување на затворен сигнал, а за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола констатирани се 203 прекршоци.

Исто така, изречени се вкупно 117 мерки „забрана за управување со возило“, чиј број бележи намалување од 20.9 отсто во однос на минатата седмица, а во првата недела од месецот биле регистрирани дури 288 мерки „забрана за управување со возило“. Од вкупно 117 мерки кои биле изречени изминатата седмица, 16 се за „минување на црвено светло“, а 101 се за „брзо возење“, од кои 75 за брзина поголема од 80 км на час во населено место, 19 за брзина поголема од 10 км на час и седум за брзина поголема од 170 км на час во ненаселено место.

Од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и сите заедно да придонесат за посигурни и побезбедни патишта.