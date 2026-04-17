Војната во Иран ја крена инфлацијата во еврозоната на 2,6 отсто – највисоко ниво од јули 2024 година

Скокот на цените на нафтата предизвикан од војната во Иран ја доведе инфлацијата во еврозоната до нејзиното највисоко ниво од јули 2024 година.

На годишно ниво, потрошувачките цени во март пораснале за 2,6 отсто, според конечната проценка објавена од Евростат во Луксембург. Во февруари стапката на инфлација изнесуваше само 1,9 проценти.

Растот на цените во март исто така беше посилен отколку што претходно се проценуваше, пренесе ДПА.

Во својата првична проценка, Евростат пријави годишна стапка од 2,5 отсто. Ова значи дека целта за инфлација од 2 отсто поставена од Европската централна банка (ЕЦБ) е значително надмината, во пресрет на следната одлука на банката за каматните стапки на 30 април.

Инфлацијата во еврозоната во март беше поттикната од цените на енергијата, кои пораснаа за 5,1 отсто како резултат на војната во Иран. Во секторот услуги, инфлацијата благо се намали додека цените на храната и пијалаците пораснаа за 2,4 проценти. Базната стапка на инфлација, која ги исклучува особено променливите компоненти како енергијата и храната, благо се намали од 2,4 на 2,3 отсто.

Загриженоста поради инфлацијата неодамна доведе до зголемени очекувања на финансиските пазари дека ЕЦБ ќе ги зголеми клучните каматни стапки во текот на годината. Централната банка последниот пат ја остави клучната каматна стапка непроменета на 2 проценти. Претседателката на ЕЦБ Кристин Лагард јасно стави до знаење дека ЕЦБ внимателно ја следи ситуацијата и ќе биде подготвена да делува доколку е потребно.

Економистите стравуваат дека шокот со цената на нафтата ќе има широко влијание врз економијата и дека инфлацијата ќе се прошири и на други стоки и услуги. Инфлацијата во Германија во март се искачи на 2,7 проценти, што е највисоко ниво од почетокот на 2024 година.