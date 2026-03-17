Во Багдад нападната амбасадата на САД со ракети и дронови

Принтскрин од видео

Доцна вечерва во Багдад се случи вооружен напад врз амбасадата на САД со дрон и ракети. Според извештајот на АФП и безбедносните службеници, комплексот на амбасадата бил цел на три беспилотни летала опремени со експлозивни наредби. Противвоздушните системи во комплексот успеаја да пресретат два од дроновите во воздух, но третиот го удари надворешниот ѕид на амбасадата, предизвикувајќи пожар во блиската околина.

Сведоци за АФП пријавиле дека виделе експлозии на небото предизвикани од активирањето на воздушната одбрана на амбасадата. Интересно е што гостите во неарби ресторан вначало не реагирале на звуците од експлозиите, што указува на силата на воздушната противвоздушна заштита во комплексот. Другите жители во Багдад виделе пожарот да се шири на територијата на амбасадата.

Овој напад доаѓа во контекст на интензивирана геополитичка тензија во регионот. Групата позната како Исламски отпор во Ирак веќе пријави дека извршила 21 ракетен и беспилотен напад врз американските воени базе во Ирак и регионот за еден ден. Позадина на ваквите напади се САД и израелските операции против Иран од 28 февруари, во кои загинаа околу 1.300 луѓе, вклучувајќи го врховниот лидер Али Хамнеи. Техеран возврати со серија напади со беспилотни летала и ракети насочени кон Израел, Јордан, Ирак и земјите од Персискиот Залив, што создава растеќа нестабилност во целиот Блиски Исток.