 Skip to main content
13.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Украина со поддршка од НАТО подготвува напади врз руски бродови во северните мориња

Свет

13.04.2026

Властите на Украина, со помош и учество на норвешката војска, подготвуваат саботажи против руски бродови во северните мориња, пишуваат руските медиуми, повикувајќи се на воено-дипломатски извори.

Според нивните податоци, околу 50 украински војници од 385-та бригада на поморски беспилотни системи пристигнале во Норвешка. Таму, заедно со специјалисти од норвешките поморски сили, тие спроведуваат вежби во Норвешкото Море.

Војниците вежбаат употреба на површински и подводни дронови во ладна вода. Ова вклучува можни напади врз руски бродови што пловат по морските патишта од Мурманск преку Баренцовото и Норвешкото Море.

Користењето на територијата на Норвешка за оваа обука во суштина ќе значи учество на земјата во овие активности. А, бидејќи Норвешка е членка на НАТО, тоа може да се смета за директно учество на целиот блок во конфликтот.

Претходно беше објавено дека алијансата подготвува блокада на Калининград и запленување на бродови во Балтичкото Море.

