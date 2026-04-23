Турција забрани користење на социјални мрежи за деца под 15 години

Турскиот парламент усвои закон со кој им се забранува пристап до социјални медиуми на деца помлади од 15 години, во обид да се засили заштитата на малолетниците во дигиталниот простор. Согласно новите законски одредби, децата под 15-годишна возраст нема да можат да отвораат профили на социјалните мрежи, додека дигиталните платформи ќе бидат обврзани да воведат ефикасни системи за проверка на возраста на корисниците.

Платформите ќе бидат обврзани да обезбедат јасни, разбирливи и лесно достапни алатки за родителски надзор. Овие алатки ќе овозможуваат управување со поставките на корисничките профили, како и контрола на активности што вклучуваат плаќања – како купувања, изнајмувања и претплати кои ќе можат да се извршуваат само со претходна согласност од родителите, како и следење и ограничување на времето поминато на платформите, јави ТРТ.

Давателите на услуги на социјалните мрежи, меѓу другото, ќе имаат обврска да преземат мерки за спречување на измамничко огласување. Според законот, странските платформи за онлајн игри со повеќе од 100.000 дневни корисници од Турција ќе треба да назначат официјален претставник во земјата, со цел да се обезбеди доследно спроведување на правилата и усогласеност со националното законодавство.