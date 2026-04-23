„Медена земја“ и „Каде по дождот“ денеска во Кинотека

МЕДЕНА ЗЕМЈА
Honeyland
Тамара Kотевска, Љубомир Стефанов / Македонија / 2019 / 90 мин
Атиџе, последната одгледувачка на диви пчели во Европа, се соочува со предизвици кога многучлено семејство се обидува да ја преземе нејзината трговија со мед. Документарецот нуди визуелно маестрална нарација и ја истакнува одговорноста на човечките постапки кон природата.
Четврток, 23 април20:00
153 ден
Атиџе Муратова, Назифе Муратова, Хусеин Сам
РежисерТамара Kотевска, Љубомир Стефанов
Година2019
ЗемјаМакедонија
Времетраење90 мин
Возрасна категорија12+
ЈазикМакедонски
ФорматDCP
КАДЕ ПО ДОЖДОТ
Where After The Rain
Владан Слијепчевиќ / Македонија / 1967 / 91 мин
Приказна за Лела, ќерка на родители со успешни кариери по Втората светска војна, која се спротивставува на малограѓанските норми и очекувања. Соочена со разочарувања во љубовта и ограничувањата на општеството, таа пронаоѓа свој начин да се вклопи или да се бори против наметнатите улоги. Филмот завршува со цитат од Книгата на Пророкот: „Постои време за плач и време за смеа… време кога се стекнува и време кога се губи.“
Награди: 1967 МФФ, Авелино – „Лацено д’Оро“.
Петок, 24 април18:00
Али Ранер, Илија Џувалековски, Олга Спиридоновиќ, Станислава Пешиќ
РежисерВладан Слијепчевиќ
Година1967
ЗемјаМакедонија
Времетраење91 мин
Возрасна категорија16+
ЈазикМакедонски
Формат35mm