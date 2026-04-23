„Медена земја“ и „Каде по дождот“ денеска во Кинотека

МЕДЕНА ЗЕМЈА

Honeyland

Тамара Kотевска, Љубомир Стефанов / Македонија / 2019 / 90 мин

Атиџе, последната одгледувачка на диви пчели во Европа, се соочува со предизвици кога многучлено семејство се обидува да ја преземе нејзината трговија со мед. Документарецот нуди визуелно маестрална нарација и ја истакнува одговорноста на човечките постапки кон природата.

Четврток, 23 април20:00

153 ден

Улоги

Атиџе Муратова, Назифе Муратова, Хусеин Сам

РежисерТамара Kотевска, Љубомир Стефанов

Година2019

ЗемјаМакедонија

Времетраење90 мин

Возрасна категорија12+

ЈазикМакедонски

ФорматDCP

КАДЕ ПО ДОЖДОТ

Where After The Rain

Владан Слијепчевиќ / Македонија / 1967 / 91 мин

Приказна за Лела, ќерка на родители со успешни кариери по Втората светска војна, која се спротивставува на малограѓанските норми и очекувања. Соочена со разочарувања во љубовта и ограничувањата на општеството, таа пронаоѓа свој начин да се вклопи или да се бори против наметнатите улоги. Филмот завршува со цитат од Книгата на Пророкот: „Постои време за плач и време за смеа… време кога се стекнува и време кога се губи.“

Награди: 1967 МФФ, Авелино – „Лацено д’Оро“.

Петок, 24 април18:00

Улоги

Али Ранер, Илија Џувалековски, Олга Спиридоновиќ, Станислава Пешиќ

РежисерВладан Слијепчевиќ

Година1967

ЗемјаМакедонија

Времетраење91 мин

Возрасна категорија16+

ЈазикМакедонски

Формат35mm