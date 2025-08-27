Претседателот на Азербејџан, Илхам Алиев, денеска изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп заслужува Нобелова награда за мир.

Алиев во интервју за телевизијата Ал Арабија рече дека заедно со ерменскиот премиер Никол Пашињан го номинирал Трамп за Нобелова награда за мир.

– Тој навистина ја заслужува. Како што реков во Вашингтон, за неколку месеци тој направи чудо во Африка, во Азија, на Јужен Кавказ. И тоа е во неговиот карактер. Тоа е неговата природа. Тој сака мир. Тој е личност која воопшто не се вклопува во традиционалната слика на западниот лидер, наведе Алиев, пренесоа РИА Новости.

Трамп посредуваше во потпишувањето на мировниот договор меѓу Азербејџан и Ерменија во август во Белата куќа.

Алиев и Пашињан потпишаа заедничка декларација со која се обврзуваат на траен прекин на судирот, воспоставување трговски и дипломатски односи, како и меѓусебно почитување на суверенитетот и територијалниот интегритет.

Во февруари, Трамп изјави дека заслужува Нобелова награда за мир.

Претходно, јужнокорејските медиуми јавија дека потпретседателот на парламентарниот разузнавачки комитет на Јужна Кореја, Парк Сунг-вон, го номинирал Трамп за Нобелова награда за мир.

Конгресменот Ерл Бади Картер поднесе официјално барање до Нобеловиот комитет за номинација на Трамп за Нобелова награда за мир поради неговите напори во решавањето на иранско-израелскиот конфликт.

Пакистанската влада, исто така, предложи номинација на Трамп за Нобелова награда за мир поради неговото посредување во конфликтот меѓу Пакистан и Индија