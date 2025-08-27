На пазарување во Врање: Oд понеделник 3.000 производи со намалени цени во Србија

Владата на Србија утре ќе усвои уредба за ограничување на трговските маржи, што има за цел ограничување на маржите на 20 проценти и дека од понеделник, 1 септември, најмалку 3.000 производи со намалени цени ќе се најдат на полиците на малопродажните синџири во Србија.

По средбата со претставници на трговците на мало и на големо во Стопанската комора на Србија, министерот за финансии синиша Мали изјави дека не станува збор само за 3.000 производи од 23 категории или групи производи како што првично беше наведено, туку дека некои поголеми малопродажни синџири ќе има многу повеќе производи.

„Очекуваме да има до 10, 12 или 20.000 производи, па ќе го исполниме на вистински начин она што го вети претседателот Вучиќ, дека попустот ќе се однесува на најголемиот можен број производи, на она што де факто најмногу влијае на животниот стандард на српските граѓани“, рече тој.

Министерката за внатрешна и надворешна трговија, Јагода Лазаревиќ, изјави дека денешниот разговор не бил лесен, но дека бил многу конструктивен и дека најавеното ограничување на маржите останува.