 Skip to main content
27.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 27 март 2026
Неделник

Суданската армија претрпе пораз од Силите за брза поддршка на етиопската граница

Свет

27.03.2026

Коалицијата Таасис, која ги вклучува Силите за брза поддршка (РСФ) и Суданското народно ослободително движење – Север (СПЛМ-Н) од Абделазиз ал-Хилу, ја презеде контролата врз градот Курмук и регионот Барка во регионот на Синиот Нил во Судан.

Суданската војска ја обвинува Етиопија дека им дозволила на бунтовниците да ја преминат нејзината територија за да го освојат стратешки важниот град. Владин извор нагласи дека нападот бил организиран со етиопска помош: борбени возила пристигнале од Асоса до Хор-ал-Дахаб – контролен пункт на етиопската страна од границата – од каде што била почната офанзивата.

Адис Абеба ги негира овие обвинувања и се повикува на недостаток на целосна контрола врз граничните територии каде што дејствуваат локалните милиции.

Претставник на НОД-С изјавил дека нивните заеднички сили ја победиле суданската армија во областа Џурут (во близина на Курмук), запленувајќи големи залихи оружје и муниција.

Неколку офицери од суданската армија се убиени и заробени во судирите, додека други војници избегале во градот Ед-Дамазин.

Интензивните борби во населбите на границите со Етиопија и Јужен Судан траат од минатата недела. Суданската армија и алијансата РСФ-НОД-С претходно наизменично го заземаа Јурут, кој се наоѓа 20 км јужно од Курмук, пред борбите да се префрлат директно во градот.

