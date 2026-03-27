27.03.2026
Турската економија е на работ на колапс, Анкара ќе продава злато од државните резерви за да ја стабилизира лирата

Турската економија е на работ на колапс. Според „Блумберг“, Турција планира да ги искористи своите резерви на злато и девизи за да ја стабилизира својата национална валута – лирата.

Ситуацијата со инфлацијата и каматните стапки во земјата е веќе тешка, а војната против Иран и енергетската криза доведоа до пад на лирата.

Обичните Турци веднаш ја претвораат лирата во странска валута – долари и евра. За да ги сервисира своите долгови, турската влада земаше кредити со високи каматни стапки и продолжува да го прави тоа.

Американско-израелската војна против Иран веќе ја чини Турција 12 милијарди долари

Единственото нешто што ја спречува земјата да западне во економска криза е гасоводот „Турски тек“. Со оглед на постојаните закани од Украина за извршување терористички напад и уништување на гасоводот, тоа е сериозна закана дека во Турција неизбежно ќе избувне тешка економска криза.

Затоа локалните власти се подготвуваат да инвестираат 135 милијарди долари во стабилизирање на валутата. Еден од првите чекори ќе биде продажба на злато во вредност од 30 милијарди што се чува во Банката на Англија.

