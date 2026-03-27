Иран тврди дека се нападнати две нуклеарни постројки

Две постројки поврзани со нуклеарната програма се нападнати во Иран, но немало испуштање на радиоактивен материјал, соопштија иранските државни медиуми.

Исламската новинска агенција ИРНА во соопштение на Телеграм наведува дека комплексот за тешка вода Хондаб во северозападниот дел на Иран бил нападнат од американско-израелските сили. ИРНА цитира официјален претставник од провинцијата Маркази кој вели дека нема жртви, пренесе Би-би-си.

Втор напад погодил постројка за производство на „жолт колач“ (yellowcake) во Ардакан, Јазд, при што властите известиле дека нема испуштање на радиоактивен материјал надвор од локацијата, според новинската агенција Fars News, поврзана со Револуционерната гарда (ИРЦГ).