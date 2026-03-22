Најмалку 64 луѓе , вклучувајќи деца, загинале во напад врз болница во Судан

22.03.2026

Во напад врз болница во Судан загинале најмалку 64 луѓе, вклучувајќи деца, медицински персонал и пациенти, соопшти генералниот директор на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус.

Нападот врз Универзитетската болница „Ал Дејн“, во Источен Дарфур, беше извршен завчера. Болницата престана да работи, откако е прекинат пристапот до основните медицински услуги во градот“, изјави Гебрејесус во објава на мрежата „Икс“.

Судан останува поделен на два дела речиси три години по почетокот на граѓанската војна меѓу редовната армија и паравоените Сили за брза поддршка (СБП).

Покрај тоа што редовната армија, која се бори против СБП, во март минатата година објави дека воспоставила целосна контрола врз главниот град Картум, паравоената организација, заедно со своите сојузници продолжува да контролира делови од Судан.

﻿