ОН предупредуваат на „крајно загрижувачка“ криза со глад во Судан

Агенции на ОН предупредија дека условите во Судан се очекува дополнително да се влошат, бидејќи продлабочувањето на кризата со глад се совпаѓа со почетокот на сезоната на дождови.

Условите во оваа источноафриканска земја, која е разорена од граѓанска војна што трае веќе три години, се „крајно загрижувачки“, се вели во заедничкото соопштение на неколку агенции на Обединетите нации, кои повикаа на брз и непречен хуманитарен пристап.

Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО), Светската програма за храна (ВФП) и Фондот за деца на ОН (УНИЦЕФ) се повикаа на најновата анализа на Интегрираната класификација на фазите на безбедноста на храната (ИПЦ), глобален авторитет за безбедност на храната што обединува речиси две десетини организации на ОН и хуманитарни организации.

Проценката покажува дека околу 19,5 милиони луѓе — околу 40 отсто од населението на Судан — се соочуваат со акутна несигурност во храната.

Анализата укажува дека 14 милиони луѓе се во таканаречената Фаза 3 на ИПЦ, која се карактеризира со акутен глад. Повеќе од 5 милиони се во Фаза 4, што укажува на хуманитарна вонредна состојба, а околу 135.000 луѓе се во финалната Фаза 5 – точка во која се опишуваат услови слични на глад.

Се очекува условите дополнително да се влошат за време на сезоната на дождови меѓу јуни и септември“, се вели во соопштението.

Агенциите го истакнаа регионот Кордофан како особено загрижувачки, каде што борбите меѓу паравоените Сили за брза поддршка (РСФ) и владините трупи дополнително ги оптоварија резервите. Тие наведоа дека РСФ врши опсада на градовите и ги блокира хуманитарните конвои, со што се влошува недостигот.

Во своето соопштение, ФАО, ВФП и УНИЦЕФ повикаа на „итен прекин на непријателствата и страните во конфликтот да ги заштитат цивилите и цивилната инфраструктура“.

Трите организации исто така апелираат до меѓународната заедница итно да го зголеми финансирањето за хуманитарна помош во земјата.