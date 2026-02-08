Сибиха: Само Трамп може да ја запре војната

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха изјави дека украинските и руските лидери треба да се сретнат лично за да ги решат најтешките преостанати прашања во мировните преговори и оцени дека само американскиот претседател Доналд Трамп може да ја запре војната.

Сибиха рече дека Украина се надева дека ќе стимулира чекори кон завршување на четиригодишната војна и ќе го искористи напредокот во разговорите посредувани од САД пред да се вмешаат други фактори, како што е кампањата за изборите за американскиот конгрес во ноември, според украинските медиуми.

Според него, „само неколку“ точки остануваат нерешени од мировниот план од 20 точки што беше основа на неодамнешните трилатерални разговори. Тој ги опиша како „најчувствителни и најтешки, кои треба да се дискутираат на ниво на лидери“. „Според мене, имаме моментум. Треба да се обединиме и да ги охрабриме овие мировни напори и сме подготвени да забрзаме сè“, додаде украинскиот министер.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски претходно изјави дека САД предложиле прекин на војната на Русија против Украина пред летото, бидејќи Американците подоцна ќе имаат поинаков приоритет – изборите за Конгресот.

Тој, исто така, потврди дека територијалното прашање и прашањето за нуклеарната централа Запорожје останале нерешени за време на разговорите во Абу Даби. Зеленски додаде дека американските претставници таму повторно предложиле воведување енергетско примирје.