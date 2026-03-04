Шпанија не се грижи за заканите на Трамп

Шпанската влада одговори на заканата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ја „прекине целата трговија“ со Шпанија, која ја нарече „ужасен“ сојузник поради наводнота несоработка околу воените бази.

Во соопштението, извршната власт изјави дека ако Вашингтон сака да ги преиспита трговските односи, „ќе мора да го стори тоа почитувајќи ја автономијата на приватните компании, меѓународното право и билатералните договори меѓу Европската Унија и САД“, објави RTVE.es.

Владата, исто така, ја бранеше позицијата дека Шпанија е „клучна членка на НАТО“ која ги исполнува своите обврски и „значително придонесува“ за одбраната на европската територија.

Ние сме исто така извозна сила на ЕУ и сигурен трговски партнер за 195 земји во светот, вклучувајќи ги и САД, со кои одржуваме историски и меѓусебно корисни трговски односи, рекоа оттаму.

И покрај сè, Мадрид посочи дека Шпанија ги има потребните ресурси за ублажување на можните шокови, помагање на секторите што би можеле да бидат погодени и диверзификација на синџирите на снабдување.

Во секој случај, волјата на владата „е и секогаш ќе биде да се залага за слободна трговија и економска соработка меѓу земјите“, сè со „меѓусебно почитување“ и „почитување на меѓународното право“.